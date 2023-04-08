Вашингтон, 8 апреля, 2023, 06:08 — ИА Регнум. Новую порцию американских секретных документов об Украине, Китае и Ближнем Востоке обнаружили размещенными в различных социальных сетях пользователи этих платформ, сообщает газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

По данным издания, речь может идти об утечке более 100 документов. В США уже предположили, что ущерб от появления закрытой информации может быть значительным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее New York Times распространила информацию о том, что Пентагон изучает утечку секретных документов США о состоянии ВСУ, а также о планах НАТО по усилению украинской армии для контрнаступления. В газете уточнили, что эти материалы датируются началом марта и якобы распространяются через «российские проправительственные Telegram-каналы».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал фотошопом указанные секретные документы. Он утверждает, что речь идет якобы об «уловке» со стороны российских разведывательных служб.