Вашингтон, 8 апреля, 2023, 06:01 — ИА Регнум. США не решились пересматривать отношения с Саудовской Аравией, несмотря на озвученные ранее обещания пойти на это из-за решения ОПЕК+ в 2022 году сократить добычу нефти, пишет американская газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Журналисты напомнили, что такой шаг организации экспортеров вызвал угрозы со стороны американского президента Джо Байдена, который предупредил Эр-Риад даже о «последствиях». Кроме того, Politico также указало на недавний визит в Саудовскую Аравию главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса, который неожиданно для всех прибыл в королевство.

Поездка руководителя службы была направлена на то, чтобы подтвердить тесные разведывательные связи страны с США.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре ОПЕК и Россия договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. В марте РФ добровольно сократила нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Вслед за ней в апреле такое же решение приняли Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Оман.