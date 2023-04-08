США не решились на пересмотр отношений с Саудовской Аравией
Politico: США не пересмотрели отношения с Саудовской Аравией вопреки своим обещаниям
Вашингтон, 8 апреля, 2023, 06:01 — ИА Регнум. США не решились пересматривать отношения с Саудовской Аравией, несмотря на озвученные ранее обещания пойти на это из-за решения ОПЕК+ в 2022 году сократить добычу нефти, пишет американская газета Politico.
Журналисты напомнили, что такой шаг организации экспортеров вызвал угрозы со стороны американского президента Джо Байдена, который предупредил Эр-Риад даже о «последствиях». Кроме того, Politico также указало на недавний визит в Саудовскую Аравию главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса, который неожиданно для всех прибыл в королевство.
Поездка руководителя службы была направлена на то, чтобы подтвердить тесные разведывательные связи страны с США.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре ОПЕК и Россия договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. В марте РФ добровольно сократила нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Вслед за ней в апреле такое же решение приняли Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Ирак, Кувейт и Оман.