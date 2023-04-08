Тренто, Италия, 8 апреля, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Случай гибели человека в результате нападения медведя произошёл впервые за 150 лет в Италии. Об этом 7 апреля сообщает газета Corriere della Sera.

debbiedejager Бурый медведь

Уточняется, что трагический инцидент зарегистрирован в северной провинции Тренто. 26-летний мужчина вышел на пробежку по лесу и встретился с медведем, который напал на него. В результате встреча закончилась гибелью мужчины.

Это первый в Италии за 150 лет случай гибели человека в результате нападения медведя. Всего за это долгое время в стране произошло лишь четыре случая нападения медведей на людей, но ни один из них не привёл к гибели человека.

Глава провинции Тренто Маурицио Фугатти в связи с произошедшей трагедией издал указ о ликвидации опасного хищника.