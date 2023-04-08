Вашингтон, 8 апреля, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Иностранные наемники должны покинуть Украину из-за угрозы их гибели на фоне возможного поражения ВСУ уже в конце лета или начале осени 2023 года, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Он считает, что Киев не сможет одержать победу в рамках действующего конфликта. Экс-разведчик предупредил иностранцев, воюющих за ВСУ, о том, что им придется отдать свои жизни, если они останутся на украинской территории.

Риттер указал на то, что войскам Украины будет трудно выстоять из-за больших потерь. Кроме того, по утверждениям эксперта, ВСУ столкнутся с дефицитом артиллерийских боеприпасов, поскольку Запад уже посоветовал Киеву «притормозить расход 155-миллиметровых снарядов».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта американская газета The New York Times обнародовала репортаж об американских наёмниках, воюющих на стороне ВСУ. По информации издания, большинство из них не смогло подписать контракты с Вооружёнными силами США и не имеет опыта ведения боевых действий.

26 марта первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил в нарушении международных гуманитарных законов наёмников из Соединенных Штатов, которые воюют за Украину.