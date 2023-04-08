Пхеньян, 8 апреля, 2023, 04:15 — ИА Регнум. В Северной Корее прошли испытания подводной системы стратегического оружия, сообщает 8 апреля пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи.

Gilad Rom Флаг КНДР

Испытания проводились с 4 по 7 апреля профильным оборонным научно-исследовательским институтом.

Испытания подводного ударного беспилотника «Хэиль-2» начались в порту Каджин 4 апреля, беспилотник прошел 1000 км под водой и 7 апреля достиг порта Рёндэ к месту имитируемой цели, где испытательная боевая часть была взорвана под водой.

В результате испытаний была полностью проверена надежность и поражающая способность подводного комплекса стратегического оружия, утверждает агентство.

«Эта система стратегического оружия необходима для сдерживания различных военных действий развертывающегося противника, устранения угроз и защиты Корейской Народно-Демократической Республики и станет превосходящим военным потенциалом наших вооруженных сил», — говорится в заявлении из Пхеньяна.

Как сообщалось ранее, Северная Корея с 25 по 27 марта испытала беспилотный подводный аппарат «Хэиль-1», способный нести ядерный боезаряд. Аппарат подорвал под водой боезаряд.