Вашингтон, 8 апреля, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной полностью исключил на сегодняшний день госсекретарь США Энтони Блинкен. Соответствующее заявление политик сделал в интервью медиагруппе Funke, фрагменты которого были опубликованы 8 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

По мнению Блинкена, России сначала нужно дойти до момента, когда она будет готова вступить в переговоры, целью которых должен быть «справедливый и прочный мир».

«Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой, и я это понимаю, но, если это равносильно фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории, это не будет справедливым и прочным миром. Россия могла бы перегруппировать свои войска и снова атаковать через некоторое время», — утверждал госсекретарь США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Блинкен заявил о возможности контрнаступления украинской армии в ближайшие недели. Политик указал, что США и остальные страны Запада намерены сохранять «беспрецедентное давление с помощью санкций и экспортного контроля» до момента, пока Россия не изменит свою политику.