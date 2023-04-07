* * — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 7 апреля, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Журналист Аркадий Бабченко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) включён в реестр иностранных агентов Министерством юстиции России. Об этом 7 апреля сообщается на сайте российского ведомства.

Цитата YouTube пользователя Держитесь там Аркадий Бабченко*

Уточняется, что Бабченко* собирал денежные средства в поддержку украинской армии, а также, применяя современные информационные технологии, распространял ложную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти и о проводимой ими политике.

Кроме того, в реестр включено общество с ограниченной ответственностью «Хроникер» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом). В Минюсте пояснили, что в данном случае речь идет «о добросовестном выполнении указанным лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр за распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов и (или) участие в создании таких сообщений и материалов, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности».

Напомним, Бабченко* на протяжении нескольких лет в своих публикациях критиковал Россию и её власти, поддерживая украинские власти. Покинув Россию, журналист пообещал приехать в Москву под флагом НАТО на американском танке Abrams. Скандальную известность Бабченко* получил в 2018 году после инсценировки своей смерти, которая якобы была частью спецоперации СБУ для предотвращения покушения на журналиста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что журналист Бабченко* был объявлен в розыск в России.

* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.