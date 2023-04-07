Братислава, 7 апреля, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Министр обороны Словакии Ярослав Надь обвинил российских техников в неисправностях истребителей МиГ-29, которые были переданы Украине. По его словам, именно специалисты из России до 2022 года обслуживали эти самолёты на авиабазе Слиач в Словакии и могли преднамеренно создать поломки. Об этом глава минобороны заявил изданию EurActiv.

Кадр из видео с канала: Видео Новости в Тренде Ярослав Надь.

Как отметил Надь, словацкая армия не использовала эти воздушные суда с августа 2022 года. Обнаруженные неисправности расследовала полиция. Однако факт намеренной порчи двигателей самолетов не был доказан, заявил министр.

Он также рассказал, что истребители «могли летать, но не были боеспособны». В Словакию прибыли украинские специалисты, которые привезли запасные части и осмотрели самолёты.

Ранее Надь заявлял, что МиГ-29 уже «не летают» и не проводится обучение пилотов для работы с ними, однако Словакия несет расходы на содержание этой техники.

Соглашение о передаче Украине 13 истребителей МиГ-29, принадлежащих Словакии, было заключено 17 марта. В посольстве России в Братиславе назвали незаконной передачу Украине техники, произведённой в Советском Союзе.