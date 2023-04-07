Мелитополь, 7 апреля, 2023, 21:17 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ 7 апреля обстреляли город Пологи в Запорожской области, нанеся ущерб гражданским объектам. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Были повреждены спортивная школа, здание районного дома культуры, дом малютки и поликлиника», — говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что рядом с местами обстрелов не было военной инфраструктуры. ВСУ очередной раз целенаправленно били по гражданским объектам.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля украинские войска обстреляли ракетами HIMARS Мелитополь. Благодаря работе российских ПВО все шесть запущенных ракет были сбиты.