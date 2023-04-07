Москва, 7 апреля, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Серийная поставка первых шести самолетов МС-21, оснащенных российскими двигателями ПД-14, намечена на 2024 год. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

Дарья Антонова ИА REGNUM Авиалайнер МС-21

«Постепенно мы будем увеличивать темпы производства», — отметили в корпорации.

В Ростехе также заявили о планах по передаче 14 двигателей ПД-14, серийное производство которых стартовало на предприятии «ОДК-Пермские моторы».

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов в январе 2023 года заявил, что серийное производство пассажирских самолётов МС-21 начнётся в конце 2024 года. По его словам, программа МС-21 находится «на финишной прямой».

При этом вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров совершил 4 января 2023 года полёт на новейшем российском самолёте МС-21. Он отправился в Ульяновск, где посетил Центральный аэрогидродинамический институт и одно из предприятий «Ростеха».