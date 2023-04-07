Киев, 7 апреля, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Опубликованные в Сети секретные документы Соединённых Штатов и НАТО по контрнаступлению Вооружённых сил Украины (ВСУ) являются фотошопом. Такое заявление 7 апреля сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Это фотошоп и «виртуальные псевдосливы», — написал Подоляк в Twitter.

По его словам, это не что иное как «уловка российских разведслужб».

«Это блеф, пыль в глаза», ― добавил советник украинского лидера, отметив, что к реальным планам Украины это «не имеет отношения».

При этом он заявил, что украинская армия действительно готовится к активным действиям, и это произойдет «очень скоро» и настоящие планы Киева скоро будут видны «на поле боя».

Как сообщало ИА REGNUM, издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщило, что Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов, содержащих данные о поставках военной помощи, численности войск и батальонов ВСУ. В раскрытых данных не приводится информация о том, когда и где Украина планирует начать наступление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что у России нет сомнений в вовлечённости США и НАТО в украинский конфликт. Он подчеркнул, что это усложняет ситуацию, однако влияния на результат спецоперации не окажет.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, наступление ВСУ на фронте может начаться в течение ближайших недель.