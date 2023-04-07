Москва, 7 апреля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина, сообщили 7 апреля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Jeff Kubina Вино

В рамках эксперимента вино планируется продавать через сайт «Почты России» с 1 ноября.

«Законопроект одобрен и будет внесен в Государственную Думу в установленном порядке», — уточнили в пресс-службе.

Заседание правительства состоялось 7 апреля. На нём поднимался вопрос о проекте поправок в закон о госрегулировании производства и оборота спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции, а также ограничении потребления алкогольных напитков. Законопроект позволит продавать отечественное вино онлайн, через сайт «Почты России».

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в декабре 2022 года приняла в третьем чтении закон, которым отменяется требование по раздельной выкладке в магазинах вина, произведенного до и после принятия законов о виноградарстве и виноделии. В июле 2021 года в силу вступил закон, обуславливавший введение мер наличием в законе особых требований к производству и розничной продаже вин. Это нужно было, чтобы покупатель смог отличить напитки, произведенные по новым правилам, от изготовленных до вступления закона в силу.