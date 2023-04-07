Киево-Печерская лавра через суд потребовала возврата собственности канонической УПЦ

Киев, , 17:00 — REGNUM Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении в собственность религиозной общины канонической Украинской православной церкви (УПЦ) всех культовых зданий и сооружений на территории святыни. Об этом 7 апреля сообщил адвокат УПЦ Никита Чекман в своём Telegram-канале.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«В соответствии с ч. 2 ст. 17 закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», подано ходатайство о возвращении в собственность религиозной общины культовых зданий и сооружений», — говорится в сообщении

Адвокат добавил, что благодаря прихожанам удалось осуществить восстановление церкви из руин, однако сейчас храмы Киево-Печерской лавры являются государственной собственностью.

Монастырь пытаются отнять у Украинской православной церкви и передать раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), так как руководство комплекса «Киево-Печерская лавра» расторгло договор с УПЦ . Монахам выдвинули требование покинуть все храмы в срок до 29 марта, они делать это отказались ввиду незаконности требования.

1 апреля Киевский суд отправил митрополита Павла под домашний арест на 60 суток. В СБУ заявили, что подозревают митрополита в «оправдании российской агрессии» и разжигании межрелигиозной розни.