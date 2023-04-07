Задержанного под Брянском украинского пилота Морозова обвинили в нарушении границы

Брянск, , 15:01 — REGNUM Пилоту украинского самолета Александру Морозову, задержанному под Брянском после крушения, вменяется нарушение государственной границы. Об этом 7 апреля сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Брянского областного суда.

Украинский пилот Александр Морозов задержан под Брянском Кадр из видео с канала: ЛенТВ24

«Часть 1 статьи 322 УК РФ («Пересечение госграницы РФ без действительных документов на право въезда или выезда»)», — сообщили журналистам.

Меру пресечения пилоту изберут позже.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Брянской области возле села Бутовск потерпел крушение украинский легкомоторный самолёт, которым управлял Морозов. Пилота задержали, когда он пытался уйти на территорию Украины. На допросе он заявил, что не знал, что залетел на территорию России.

Впоследствии выяснилось, что пилот после крушения спрятал выданные ему перед заданием автомат и бронежилет. Также стало известно, что с его самолёта были сброшены бомбы на комбинат «Слава» Росрезерва.