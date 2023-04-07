Оперштаб сообщил о задержании одного из напавших на силовиков в Ингушетии
Магас, 7 апреля, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Оперативный штаб сообщил о задержании одного из разыскиваемых за нападение на силовиков в Ингушетии.
Ранее 7 апреля появилась информация о том, что один из подозреваемых в нападении и перестрелке с силовиками сдался сотрудникам правоохранительных органов. Отмечалось, что поиски остальных продолжаются.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля группа боевиков оказала вооружённое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и открыла огонь по силовикам в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии.
Режим КТО действует на территории района с 20:00 понедельника, после нападения группы неизвестных на полицейских. Один силовик тогда получил лёгкие ранения.
Однако в результате перестрелки погибли трое правоохранителей, ещё несколько получили ранения. Боевикам удалось скрыться.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападений на сотрудников полиции.