Белгород, 7 апреля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Село Ржавец Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 7 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Под обстрел ВСУ попало село Ржавец Шебекинского городского округа», — написал он и подчеркнул, что в результате этого никто не пострадал.

Гладков уточнил, что один из украинских снарядов попал в строящийся неэксплуатируемый дом, также получили повреждения окна, фасад и забор в соседнем жилом дом. Кроме того, в селе из-за обстрела нарушено электроснабжение.

«Аварийные и оперативные службы приступают к ликвидации последствий обстрела», — заключил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Червоногвардейский район Макеевки в ДНР подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По городу было было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня.