Париж, 7 апреля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. На фоне переживаемого в данный момент Францией серьёзного экономического кризиса и сильного роста цен французы всё меньше одобряют помощь Украине. Об этом 7 апреля заявил основатель ассоциации «Граждане в жёлтых жилетах» Тьерри-Поль Валет.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Как отметил в интервью РИА Новости Валет, вачале российской спецоперации на Украине во Франции была большая солидарность с украинскими беженцами и в первую очередь с женщинами и детьми.

«Однако спустя год мы оказались в очень серьёзном экономическом кризисе. И люди во Франции больше не понимают, почему мы отдаём столько миллионов евро Украине, в то время как от них требуют усилий для того, чтобы справиться с повседневной жизнью», — сказал он.

Лидер «жёлтых жилетов» указал, что жители Франции наблюдают, как растут цены на хлеб, а пекарни не могут справиться с кризисом, поэтому всё больше жителей страны не понимают такой политики.

«С одной стороны — сотни миллионов евро, которые утекают, с другой — деньги, которые власти требуют от народа вместо того, чтобы облагать налогом самых богатых граждан и дивиденды в крупных компаниях. Так что из-за роста непонимания происходит подъём популистских взглядов», — пояснил Валет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тьерри-Поль Валет заявил, что движение «жёлтых жилетов» выступает против поставок странами Запада оружия Украине. Он отметил, что в движение входят представители очень экономически неустойчивых слоёв населения Франции, которых власти страны будут на этом фоне просить сократить свои расходы.