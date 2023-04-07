Папа Римский Франциск призвал к двухнедельном пасхальному перемирию

Донецк, , 12:04 — REGNUM Папа Римский Франциск предложил сторонам украинского конфликта заключить двухнедельное перемирие и прекратить огонь в зоне боевых действий в честь празднования католической Пасхи 9 апреля.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Следующая неделя — это неделя Пасхи католическая, а потом — неделя Пасхи православная. И только что Папа мне сообщил, что он в честь этого предлагает, чтобы в зоне СВО на Украине прекратились все боевые действия на две недели», — сообщил о предложении понтифика председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов агентству ТАСС 7 апреля.

По его словам, Папа Римский Франциск призывает с этого воскресенья и в течение двух недель прекратить какие-либо наступательные операции и обстрелы территорий.

В 2023 году католическая церковь отмечает Пасху в ближайшее воскресенье, 9 апреля, православная — 16 апреля.

В начале года президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на период с 12:00 мск 6 января до 24:00 мск 7 января, чтобы дать гражданам возможность посетить рождественские службы. Президент Украины Владимир Зеленский отказался прекращать боевые действия, Вооружённые силы Украины усилили артиллерийские и ракетные обстрелы территорий ЛНР и ДНР.