Париж, 7 апреля, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Французское движение «жёлтых жилетов» выступает против поставок странами Запада оружия Украине. Об этом 7 апреля заявил основатель политического ядра движения — ассоциации «Граждане в жёлтых жилетах» Тьерри-Поль Валет в интервью РИА Новости.

(сс) Olivier Ortelpa Желтые жилеты у Триумфальной арки

«Они («жёлтые жилеты» — прим. ред.) против, потому что у этого есть цена. Бюджет французской армии увеличат до 400 миллиардов евро, и это значительное увеличение», — сказал он в ответ на вопрос о мнении участников движения по поводу военной помощи Киеву.

Политик отметил, что в движение «жёлтых жилетов» входят представители очень экономически неустойчивых слоёв населения Франции, которых власти страны будут просить сократить свои расходы в момент, когда французский военный бюджет увеличивается на миллиарды евро, и в эти средства также входят расходы на промышленность, работающую на конфликт вне территории страны.

«Люди этого не понимают», — пояснил Валет.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля международная акция протеста #StopKillingDonbass против поставок оружия на Украину прошла перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Она продолжалась около двух часов и завершилась без происшествий.