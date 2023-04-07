Киев, 7 апреля, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети Twitter подвергли критике очередное требование президента Украины Владимира Зеленского поставить Вооружённым силам Украины партию западного оружия, снарядов и бронетехники.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Нет, иди своей дорогой, отвали от моего кошелька», — написал первый. «Боже мой! У тебя что, опять закончились деньги?» — возмутился второй. «Ты никогда не думал о защите своего народа», — отметил третий читатель.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав министерств иностранных дел стран альянса отметил, что страны — участницы Североатлантического альянса уже передали Украине оружие, снаряды и технику на общую сумму 65 миллиардов евро.

Позднее президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о передаче Украине 14 истребителей МиГ-29 советского производства. При этом себе польская сторона оставила модернизированные до стандартов НАТО образцы.