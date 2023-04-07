Мелитополь, 7 апреля, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Кураторами из США и Великобритании был разработан план приазовского наступления ВСУ, украинское военное руководство является только пешкой в этой игре. Об этом 7 апреля заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Анонсируемый киевским режимом план приазовского наступления в Запорожской области разработан натовскими военными в США и Британии. [Украинский президент Владимир] Зеленский и [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный — лишь пешки в этой игре», — приводит его слова РИА Новости.

Рогов уточнил, что украинские руководители в этом случае только высказывают данные им указания, в связи с чем не стоит считать их великими стратегами.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» отметил, что в этом разработанном в США и Великобритании плане главным является прорыв к побережью Азовского моря с использованием бронетехники, при этом планируется миновать крупные города и населённые пункты.

«Их главная цель — разрезать сухопутный коридор и снабжение нашей группировки. По их формуле, наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, а затем уже пойдут штурмовые группы с бронетехникой», — пояснил он.

Кроме того, Рогов добавил, что в данном случае пока только не ясно направление главного удара ВСУ, и подчеркнул, что российские военные знают о планах подготовки врага.

«Принимаются все меры по защите нашего региона», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Рогов заявил, что британские основные боевые танки Challenger 2 прибыли в подразделения Вооружённых сил Украины на запорожском направлении. ВСУ их будут использовать при наступлении, однако российская армия к этому готова и знает, как их надо жечь.