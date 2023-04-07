Bank of Ameriса из-за резкой критики Зеленского прервал онлайн-конференцию по геополитике

Вашингтон, , 05:27 — REGNUM Онлайн-конференция по вопросам геополитики, проводимая Bank of Ameriса, была прервана организаторами из-за критики в адрес Украины и и её президента Владимира Зеленского, сообщает обозреватель газеты Financial Times Джонатан Уитли.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам журналиста, во время конференции старший вице-президент по международным отношениям инвестиционно-банковского подразделения под эгидой Bank of Ameriса BofA Securities Дэниел Шихан критиковал Зеленского, называя его «мастером манипуляции и пародирования», по поводу которого в вашингтонской администрации были серьёзные опасения.

Участники конференции отметили, что она была в подавляющем большинстве пророссийской и «безжалостно антиукраинской».

Конференция должна была быть двухдневной, но BofA Securities отменила три заседания, посвященные российско-американским отношениям и антироссийским санкциям США.

Как ранее сообщалось, 30 марта депутаты от оппозиционной Австрийской партии свободы покинули зал заседаний парламента Австрии, протестуя из-за выступления Зеленского по видеосвязи. Депутаты оставили на своих местах таблички, на которых написано: «Места для нейтралитета» и «Места для мира». Таким образом они выступили против выступления Зеленского.