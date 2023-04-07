Серьёзные беспорядки начались в городах Израиля со смешанным населением

Тель-Авив, Израиль, , 01:40 — REGNUM В израильских городах, в которых проживает смешанное население, начались массовые беспорядки, сообщает газета Jerusalem Post.

Израиль Gaetano Virgallito

Город Умм-эль-Фахм, большинство населения которого составляют израильские арабы-мусульмане, стал одним из эпицентров беспорядков. Десятки людей жгли там покрышки на улицах и бросали камни в полицейских. Силами правопорядка было задержано два человека.

Похожие инциденты произошли и в городе Сахнин. Кроме того, беспорядки зафиксированы также в Иерусалиме и тель-авивском районе Яффо, где проживает большое число израильских арабов.

Как сообщалось ранее, несколько десятков палестинцев 4 апреля пострадали в результате столкновений с израильскими полицейскими в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По палестинской версии, сотрудники сил безопасности Израиля ворвались в молельный зал и применили против находившихся там людей дубинки, приклады и спецсредства, включая светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.