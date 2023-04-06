Вашингтон, 6 апреля, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки могут отказаться от поддержки Украины. Такую вероятность не исключил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он пояснил, что этот сценарий возможен в случае финансового кризиса. По его словам, подобного развития событий можно ожидать в следующие полгода.

«В следующие шесть месяцев наиболее вероятным сценарием для США будет финансовый кризис, спровоцированный экономическим спадом, что вынудит нас оставить Украину», — указал военный.

Он считает, что в этот период некоторые европейские страны могут пересмотреть поддержку Киева, так как нынешнее экономическое положении Евросоюза ещё более тяжёлое и незавидное.

Макгрегор также указал на тот факт, что всё больше людей в Европе призывают к переговорам, выступая против дальнейших поставок вооружений и техники режиму Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что страны — участницы Североатлантического альянса (НАТО) передали Украине вооружений на общую сумму €65 миллиардов. Он также добавил, что главы МИД стран — участниц альянса обсудят вопрос об усилении поддержки Киева, включая переход украинских войск от советского оружия к западным образцам.

4 апреля США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Как заявили в Пентагоне, она оценивается в 2,6 миллиарда долларов. Киеву передадут боеприпасы для зенитных ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также 23 миллиона патронов, радары ПВО, гранатомёты и автотехнику.