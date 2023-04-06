Иваново, 6 апреля, 2023, 19:27 — ИА Регнум. В отношении треш-стримера Дмитрия Серова, который в прямом эфире ударил малолетнюю дочь, следователи возбудили уголовное дело. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе ивановского СК.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

33-летнего блогера обвиняют в истязании несовершеннолетнего.

«В настоящее время мужчина задержан и доставлен сотрудниками полиции в следственный отдел следственного управления, с ним проводятся следственные действия», ― сообщили в Telegram-канале СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ролик, на котором блогер из города Кохма Дмитрий Серов ударил дочь во время трансляции, опубликовал ряд Telegram-каналов. На кадрах мужчина ударяет в кресло, на котором сидит девочка, после чего ребёнок начинает плакать и жаловаться, что ей больно. Блогер кричит на дочь, запугивает её и унижает. В МВД начали проверку. Её результаты передадут сотрудникам органов опеки.