Москва, 6 апреля, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Миротворческая операция в Приднестровье, проводимая под эгидой России, является фундаментом всей существующей системы региональной стабильности. Об этом 6 апреля заявил председатель Верховного совета непризнанной республики Приднестровье Александр Коршунов на организованном Советом Федерации круглом столе «Межпарламентский диалог ради сохранения мира и стабильности на берегах Днестра».

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

«Попытки ликвидации миротворческой миссии недопустимы и ведут к новым формам эскалации напряженности», — заявил Коршунов.

По его словам, Приднестровье выступает за сохранение и усиление миротворческой операции и считает необходимым обсуждать вопросы ее трансформации только по итогам окончательного политического урегулирования отношений с Молдавией.

В ходе выступления спикер парламента выразил обеспокоенность ухудшением региональной обстановки в политической сфере и секторе безопасности. Коршунов отметил интенсивную милитаризацию Молдавии со стороны государств — членов НАТО и ЕС, регулярные совместные учения молдавской армии с военными западных стран. По его словам, большие опасения у руководства Приднестровья вызывает и политический курс Молдавии на разрыв отношений с Россией и СНГ.

«В условиях уже изменившихся логистических связей открываются для официального Кишинева новые возможности для тотального давления на Приднестровье», — пояснил Коршунов.

В заключение выступления спикер парламента выразил надежду на дальнейшее укрепление и расширение российско-приднестровского сотрудничества.

В пресс-службе президента Приднестровья заявили 6 апреля, что на круглом столе стороны намерены предметно обсудить текущую ситуацию, ход переговорного процесса, вопросы обеспечения мира и безопасности, меры по защите прав и интересов российских граждан и соотечественников в республике.