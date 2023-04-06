Донецк, 6 апреля, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Российская армия за сутки уничтожила более 140 украинских военных на донецком направлении, сообщил на брифинге 6 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Кроме того, ВСУ потеряли три боевые бронемашины, восемь автомобилей, польскую САУ Krab, гаубицы «Гвоздика», «Акация», Д-20 и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Также в районе Сергеевки в ДНР российские войска уничтожили ракетный склад 107-й реактивной бригады украинской армии.

Днем ранее, 5 апреля, Минобороны сообщило о 120 уничтоженных украинских военных на купянском и краснолиманском направлениях. Также ВСУ лишились нескольких автомобилей, гаубицы и боевой бронемашины.