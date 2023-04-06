Париж, 6 апреля, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не смог заставить председателя КНР Си Цзиньпина изменить позицию по конфликту на Украине, пишет газета Politico.

EPA/ТАСС Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Китай

Французский лидер прибыл в Китай в надежде подтолкнуть Пекин использовать свои рычаги влияния на Россию, чтобы положить конец конфликту. Переговоры глав государств продолжались полтора часа.

«Лидер Китая Си Цзиньпин не проявил никаких признаков изменения своей позиции по конфликту», — говорится в материале.

Председатель КНР в свою очередь выразил готовность совместно с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональными и спокойными.

Макрон также призывал Китай осудить «агрессию России» и выразил обеспокоенность Запада тем, что Пекин намерен поставлять оружие Москве. Однако Си Цзиньпин вообще не упомянул Россию в своих заявлениях.

Журналисты газеты также обратили внимание, что на пресс-конференции Макрон говорил почти в два раза больше, чем Си Цзиньпин.

Как сообщало 6 апреля ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин совместно с Францией обратился к мировому сообществу с призывом возобновить переговорный процесс между сторонами украинского конфликта. В Китае считают, что необходимо искать дипломатическое и политическое решение конфликта и строить эффективную и устойчивую структуру безопасности в европейском регионе.