Концерт певицы Дианы Арбениной в Казани отменили «по техническим причинам»

Казань, , 18:23 — REGNUM Концерт певицы Дианы Арбениной, анонсированный в Казанском театре оперы и балета, отменили «по техническим причинам». Об этом 6 апреля сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-службу минкульта Татарстана.

Диана Арбенина © Сергей Бобылев/ТАСС

«Да, действительно, концерт отменили. Стоимость билетов можно вернуть там, где вы их приобретали», — сообщили журналистам в ведомстве.

Ранее об отмене концертов Арбениной сообщили в Пятигорске, Улан-Удэ, Тольятти, Чебоксарах и Ульяновске. Певица известна тем, что критикует Россию за спецоперацию на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Арбениной по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Он отметил, что нужно отреагировать в связи с публичностью певицы.

Арбенина критикует Россию с начала конфликта на Донбассе, начавшегося после переворота в Киеве. В 2014 году певица на концерте в Киеве после воссоединения Крыма с Россией попросила прощения у украинцев.