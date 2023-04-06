Мелитополь, 6 апреля, 2023, 18:14 — ИА Регнум. На купянском направлении в Харьковской области иностранные наёмники изменили тактику, теперь они действуют боевым разведдозором. Об этом 6 апреля сообщили РИА Новости со ссылкой на военнослужащего одного из подразделений Западного военного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Боец рассказал, что наемников в зоне СВО много, причём, судя по данным радиоперехвата, среди них есть и германоговорящие, и англоговорящие, и, возможно, поляки. Он уточнил, что если ранее наёмников на этом направлении замечали в разведгруппах, то сейчас стали действовать более активно.

«Пытаются мелкими группами как-то обозначить наши позиции. Пытаются как-то «укусить». То есть они идут боевым разведдозором, то есть пытаются выявить наши огневые точки», — рассказал боец.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на запорожской линии фронта среди наёмников появились немцы.

Отставной офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, в Донбассе на купянском направлении к 103-й бригаде территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ прикомандировали отдельные разведывательные группы с иностранными наёмниками.

По оценке военного политолога, доцента кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александра Перенджиева, на стороне Киева сражаются не только иностранные наёмники, но и действующие военнослужащие НАТО, в первую очередь из Польши. Информацию подтвердил военный с позывным Фома.