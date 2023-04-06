Москва, 6 апреля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Арзамасский машиностроительный завод улучшил защитные свойства выпускаемой им брони в соответствии с пожеланиями участвующих в спецоперации российских военных. Об этом 6 апреля сообщает Минобороны.

РИА Новости Бронеавтомобиль «Тигр» Вооруженных сил РФ

Предприятие производит бронетранспортёры различных модификаций и бронеавтомобили «Тигр».

«Представители руководства предприятия также доложили Министру обороны РФ о повышении защитных свойств брони с учетом существующих требований к защищенности и пожеланий самих военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции», — говорится в сообщении.

По словам руководителей завода, новые перспективные образцы выпускаемой на предприятии брони способны выдерживать подрыв двух килограммов тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов. Помимо того, новая броня может защитить радиатор, капот и колесные шасси, а также личный состав от огня стрелкового оружия, осколков снарядов и минометных мин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил на оборонных предприятиях Нижегородской области ход выполнения гособоронзаказа. Также он проинспектировал цеха по производству современных средств поражения