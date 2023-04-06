Октябрьский, Башкирия, 6 апреля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. В Башкирии восьмиклассник скончался на перемене во время игры со сверстниками. Об этом корреспонденту ТАСС 6 апреля заявил уполномоченный по правам ребенка республики Ольга Панчихина.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Инцидент произошёл в городе Октябрьский. Как рассказала Панчихина, ребенок потерял сознание на перемене. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

Омбудсмен подчеркнула, что драк и конфликтов не было, ребята хулиганили, просто играли.

«Сейчас все на контроле <…> все подключены», — сказала Панчихина.

Уполномоченный по правам ребенка добавила, что предстоит выяснить причины случившегося.

Как сообщало 5 апреля ИА REGNUM, в одной из школ в Иглинском районе Башкирии ученица седьмого класса нанесла телесные повреждения двум одноклассницам. Пострадавшие девочки доставлены в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются. Следователи начали проверку.