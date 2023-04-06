Москва, 6 апреля, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил новую должность — главного военного священника в зоне проведения спецоперации. На неё назначен клирик Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков, награждённый двумя орденами Мужества. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Русской православной церкви.

Максим Захаров/РИА Новости Крест в руке священнослужителя, проводящего богослужение в зоне проведения СВО

«Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова <…> главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения специальной военной операции», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года патриарх Кирилл предложил установить меры поддержки военных священников. В частности, как заявил он в ходе выступления в Госдуме, священнослужители — это «самая желанная цель противника, снайпер в первую очередь целится в батюшку».

В связи с этим патриарх предложил наделить военных священнослужителей, работающих в зоне боевых действий, а также членов их семей «такими же социальными гарантиями, какие предоставляются и военнослужащим, задействованным в зоне проведения специальной военной операции».

Как отметил настоятель РПЦ, за время СВО были убиты пятеро священников. Всего, по некоторым данным, к концу 2022 года в зоне проведения спецоперации постоянно несли службу от 15 до 25 штатных военных священников РПЦ и примерно столько же внештатных. А в командировках с начала спецоперации побывали около 90 штатных военных священников.