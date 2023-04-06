Москва, 6 апреля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) совместно с министерством науки и высшего образования и Российской академией наук проведёт отбор проектов научных исследований в сфере общественно-политических наук, сообщили в ЭИСИ 6 апреля.

Артур Лебедев/РИА Новости Исполнительный директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федулкина

Прием заявок начинается 6 апреля и завершится 30 апреля 2023 года. Подать заявку можно будет через Единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения — ЕГИСУ НИОКТР.

Тематическими направлениями проектов в 2023 году станут социально-политические коммуникации, исторические основы российской государственности, образ будущего страны, роль и место России в мире, российская идентичность, ценностные константы и переменные российской цивилизации, ценностные ориентиры российской цивилизации, основные маркеры и параметры сильного суверенного государства, основные маркеры и параметры справедливого социального государства, а также традиционные ценности и российское общество.

«Поддержка научных проектов является традиционной и важной для ЭИСИ деятельностью, которая открывает возможности как для проведения фундаментальных исследований, так и для выработки прикладных решений. Важным направлением работы является поддержка молодых ученых, которым участие в отборе дает путёвку в жизнь», — отметила исполнительный директор АНО ЭИСИ Анна Федулкина.

По её словам, в современных условиях поддержка отечественных школ общественно-политических наук приобретает особую актуальность.

«Рассчитываем, что, как и на конкурсах прошлых лет, в этом году к отбору поступят значимые для развития страны проекты», — добавила Федулкина.

В 2023 году предусмотрено два направления финансовой поддержки исследователей. Первое нацелено на поддержку коллективных проектов в сфере общественно-политических наук без предъявления требований к возрасту руководителя проекта. Проекты, представленные к отбору по данному направлению, смогут получить финансирование в объеме от 1,5 до 3 миллионов рублей. Второе — на поддержку коллективных проектов под руководством молодых ученых. В рамках этого трека предъявляется требование к возрасту руководителя проекта — до 39 лет включительно. Финансирование каждого из отобранных проектов по этому направлению составит от 1 до 1,5 миллионов рублей.

Общий объем финансирования, который будет направлен на поддержку исследовательских проектов, составит 200 миллионов рублей. Поддержанные проекты определят не позднее 1 июля 2023 года.

Эксперты, в частности, будут оценивать поданные заявки на предмет актуальности, качества планирования и научной новизны проекта.

ЭИСИ поддерживает исследования в области общественно-политических наук с 2019 года. Решение об организации такой поддержки принял первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в 2018 году. Суммарно за четыре года к отбору поступило более 4300 заявок, из которых по результатам оценки экспертами было отобрано и профинансировано почти 600 проектов. Заявки представили порядка 12 400 человек из 72 регионов России.