Магас, 6 апреля, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Открывшим огонь по силовикам в селе в Малгобекском районе Ингушетии боевикам удалось скрыться. Об этом 6 апреля РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Терроризм

По словам собеседника агентства, в настоящее время бандитов ищут.

«По имеющейся информации, боевикам удалось скрыться, их поиски продолжаются», ― указал источник, добавив, что режим КТО в Малгобекском районе действует.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля группа боевиков оказала вооружённое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии. При попытке задержания в селении Зязиков-Юрт боевики, забаррикадировавшиеся в одном из домовладений, открыли огонь по силовикам.

По предварительным данным, перестрелку ведут боевики из той же группы, что совершила нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии в конце марта, ранив двоих сотрудников полиции.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3795861" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Стационарный пост ДПС «Волга-14» в Ингушетии был обстрелян 27 марта. Один из полицейских был ранен, бандиты скрылись. 3 апреля на территории Малгобекского района был введён режим контртеррористической операции.