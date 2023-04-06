Москва, 6 апреля, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Любые переговоры с Киевом по вопросу о статусе полуострова Крым исключены, попыткам посягательства ВСУ на российские территории будет дан сокрушительный отпор. Об этом 6 апреля заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Нина Зотина/РИА Новости Михаил Шеремет

Как отметил депутат, слова которого приводит РИА Новости, самоуверенность и наглость заявляющих о якобы возможности захвата Крыма ВСУ украинских политиков поражают и на самом деле им лучше было бы подумать о сохранении границ оставшейся части Украины.

«Переговоры по статусу Крыма исключены. Россия не торгует своими людьми и территориями. Попытки украинских войск посягнуть на российские территории получат сокрушительный удар», — сказал он.

Шеремет подчеркнул, что российская сторона не будет вести никаких переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, не принимающим самостоятельных решений, так как все его действия согласованы с США.

Также депутат предложил Зеленскому и его команде продолжать заниматься аутотренингом и внушать себе несбыточную мечту о захвате Крыма, однако на практическом уровне всем шагам Киева в этом направлении будет дан сокрушительный отпор.

«Если и возможны переговоры, то только на условиях России. А это полная деоккупация всей оставшейся территории Украины от нацистского режима, денацификация и сдача Зеленского в плен», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига указал, что Киев готов начать переговоры с Россией по Крыму в случае, если украинские войска дойдут до административной границы с этим российским регионом. Он также подтвердил, что не исключает взятия Крыма под контроль Украины военным путём.

Ранее в этот же день советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ якобы способны захватить Крым за пять-семь месяцев. Он отметил, что после захвата Крыма в планы украинских властей в первую очередь входит «искоренение всего российского».

Полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013–2014 гг. на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришли более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.