Мелитополь, 6 апреля, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли ракетами HIMARS город Мелитополь в Запорожской области. Об этом 6 апреля сообщают экстренные службы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

Уточняется, что украинские войска предприняли попытку обстрела Мелитополя в ночь на 6 апреля, однако все ракеты были успешно перехвачены системами противовоздушной обороны (ПВО).

«В 02:03 мск 6 апреля террористический киевский режим предпринял попытку ракетного обстрела спящего мирного города Мелитополя. Работало российское ПВО. Сбиты все шесть ракет HIMARS», — сказано в сообщении пресс-службы.

По предварительной информации, пострадавших, а также повреждений инфраструктуры и жилых зданий удалось избежать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 6 апреля администрация Мелитополя сообщила о нескольких взрывах в городе.