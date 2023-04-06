Южно-Сахалинск, 6 апреля, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Охотском море около Курильских островов. Об этом 6 апреля рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» (Сахалинский филиал геофизической службы РАН) Елена Семёнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Эпицентр располагался в 69 километрах южнее села Горное (Курильский район, остров Итуруп — прим. ред.) на глубине 79 километров», — приводит её слова ТАСС.

Уточняется, что, по информации сейсмологов, жители Курильска и Южно-Курильска, расположенных на островах Итуруп и Кунашир, ощущали подземные толчки силой в 2–3 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля землетрясение магнитудой 3,4 произошло в акватории Каспийского моря. Подземные толки были зафиксированы в 04:48 (03:48 мск).