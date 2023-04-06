Вашингтон, 6 апреля, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Финансовый кризис в США был спровоцирован властями, но признавать это они отказываются. Об этом 5 апреля рассказал ведущий телепрограммы Redacted News Клейтон Моррис.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика США

«Мы видели, как ФРС признала, что грядет рецессия, одновременно заявляя, что банки США в безопасности. <…> Они признают, что прогнозы ВВП стали ниже и что, вероятнее всего, повышения ставок не ожидается. Это значит: «Мы сдаемся, мы опускаем руки, мы позволим рыкну разобраться самому», — указал Клейтон.

Как отметил телеведущий, страна переживает финансовый кризис, который сопровождается крахом банков, причём такой исход давно предрекали эксперты. Однако власти, по мнению Клейтона, не хотят признавать очевидного, а кризис, по словам телеведущего, произошёл по вине президента США Джозефа Байдена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден уверен, что кризис в банковской сфере постепенно сходит на нет и ситуация налаживается.

В свою очередь бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд заявил, что США могут столкнуться с банкротством еще как минимум 50 банков, если американские власти не решат структурные проблемы в экономике.