Вашингтон, 6 апреля, 2023, 05:34 — ИА Регнум. Желание стран Запада обрушить российский рубль не привело к результату, а антироссийские санкции лишь нанесли ущерб им самим, заявил 4 апреля обозреватель Брайан Патрик Болджер в журнале National Interest.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

»… стремление Запада сжечь рубль имело неприятные последствия. Укрепление цен на нефть оказало сопутствующее влияние на укрепление рубля… Россия и Китай теперь способны контролировать цены на золото и нефть, и это определяет эпоху», — написал Болджер.

Как считает Болджер, валюты, основанные на ресурсах, стали прорывом в экономике. Страны же Запада наложив санкции на российские энергоносители и золото, ускорили тем самым «свою собственную кончину». Как отметил обозреватель, российский рубль укрепился и поднялся по отношению к доллару, а решение России продавать нефть и золото за российскую валюту стало «двойным ударом» для Запада.

По мнению Болджера, западная валюта не обеспечена товарами, в то время как страны евразийского блока готовятся использовать в торговле валюты на основе золота, нефти, зерна и металлов.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин назвал рубль одной из самых сильных мировых валют. Глава государства связал его укрепление с начала 2022 года с переводом расчётов за газ на рубли.