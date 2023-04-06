Бразилиа, 6 апреля, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару дал показания в качестве свидетеля по делу о драгоценностях, полученных от Саудовской Аравии в 2021 году, 5 апреля сообщила газета Folha de Sao Paulo со ссылкой на его адвокатов. Экс-глава государства утверждает, что узнал о существовании украшений только через 14 месяцев.

Cleia Viana Жаир Болсонару

Политик отметил, что в декабре 2022 года искал информацию по указанному вопросу и хотел избежать «дипломатических затруднений» в случае продажи ювелирных изделий с аукциона. Драгоценности были найдены в багаже одного из министров правительства Болсонару, прибывших в 2021 году из зарубежной рабочей поездки.

При этом властям удалось изъять только комплект женских украшений, стоимость которых составила около 3 млн евро. Они предназначались супруге экс-президента Мишель Болсонару.

Через год стало известно о том, что из Саудовской Аравии был привезен не только женский, но и мужской комплект драгоценностей. В марте счетная палата Бразилии потребовала от Болсонару сдать подаренные украшения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января действующий бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва и другие лица обвинили Жаира Болсонару в геноциде коренного народа яномами на фоне незаконной добычи полезных ископаемых в Бразилии. Это обвинение было указано в обращении, которое направили в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.