Клинцовский район, Брянская область, 6 апреля, 2023, 03:35 — ИА Регнум. Пилот упавшего в Брянской области украинского самолёта собирался скрыться на территории Украины. Об этом сообщает 5 апреля региональное пограничное управление ФСБ.

YesSayYes Самолёт А-22

Легкомоторный самолёт А-22 «Летучая лисица», залетевший с территории Украины, по неустановленным причинам потерпел крушение возле населенного пункта Бутовск. Управлявший самолётом 67-летний житель Харьковской области Александр Морозов имел при себе укороченный автомат АКС-74У и бронежилет.

После крушения самолёта Морозов спрятал оружие в лесу, а затем попытался перейти на украинскую территорию. Но его задержали российские пограничники.

На допросе украинский пилот заявил, что у него не было намерения умышленно нарушить российскую воздушную границу и что он залетел в Россию по ошибке.

По имеющимся сведениям, на Украине Морозов является создателем организации «Гражданский военный патруль», которая оказывает активное содействие украинским вооружённым формированиям.