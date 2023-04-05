Вашингтон, 6 апреля, 2023, 02:26 — ИА Регнум. Адвокат и эколог Роберт Кеннеди — младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост главы Белого дома. Об этом 5 апреля сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

«Роберт Кеннеди подал заявку в Федеральную избирательную комиссию на выдвижение кандидатом в президенты от демократов», — уточняется в статье.

Информацию о решении Роберта Кеннеди — младшего принять участие в президентских выборах в 2024 году подтвердили в его офисе.

Он известен тем, что работал с группой, которая руководила очисткой реки Гудзон. Кроме того, Кеннеди работал в Совете по защите природных ресурсов и был соучредителем юридической фирмы по вопросам окружающей среды. Также Кеннеди-младший известен как активный критик действий властей США по борьбе с пандемией.

На сегодняшний день своё участие в президентских выборах подтвердили со стороны республиканцев экс-президент США Дональд Трамп, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и предприниматель Вивек Рамасвами, губернатор штата Флорида Рон Десантис. Действующий президент США Джозеф Байден официально пока не объявлял о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что республиканцы считают экс-президента США Дональда Трампа самым предпочтительным кандидатом в президенты на выборах 2024 года.