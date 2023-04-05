Хельсинки, 6 апреля, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Правительство Финляндии во главе с премьер-министром Санной Марин намерено уйти в отставку, сообщает 5 апреля канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё.

Finnish Governmen Санна Марин

«Премьер-министр Санна Марин подаст прошение об отставке правительства президенту Финляндской Республики Саули Ниинистё в Мянтюниеми (резиденция главы) в четверг, 6 апреля», — говорится в сообщении президентской канцелярии.

Как сообщалось ранее, возглавляемая Марин Социал-демократическая партия Финляндии проиграла парламентские выборы. Марин заявила, что подаст прошение об отставке с поста главы правительства и уйдёт с поста лидера партии.