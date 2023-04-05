Малгобекский район, Ингушетия, 6 апреля, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Группа боевиков оказала вооружённое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и открыла огонь по силовикам в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом 6 апреля сообщает оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

«Оперативным штабом в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции получена информация о месте нахождения членов бандгруппы в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия», — сказано в сообщении.

Отмечается, что боевики забаррикадировались в одном из домовладений. Обстановка на месте боестолкновения контролируется силовиками.

По предварительным данным, перестрелку ведут боевики из той же группы, что совершила нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии в конце марта, ранив двоих сотрудников полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Малгобекском районе Ингушетии, где вечером 3 апреля был введён режим КТО, идёт боестолкновение с боевиками.