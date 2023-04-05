Малгобекский район, Ингушетия, 6 апреля, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Боестолкновения идут в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом 6 апреля сообщил источник в правоохранительных органах региона в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

Уточняется, что в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе группа боевиков начала перестрелку с силовиками. По предварительным данным, боевиков заблокировали в одном из домовладений.

Неизвестные напали на пост ДПС «Волга-14» в Малгобекском районе на границе Ингушетии и Северной Осетии и ранили двоих сотрудников полиции, после чего скрылись.

Днём 3 апреля в Малгобекском районе произошло боестолкновение между группой злоумышленников и сотрудниками полиции, один из полицейских получил ранение. С 20:00 мск 3 апреля на территории Малгобекского района действует режим КТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Малгобекском районе Ингушетии сотрудниками правоохранительных органов обнаружено тело одного из предполагаемых фигурантов нападения на пост ДПС «Волга-14».