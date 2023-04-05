Запорожская область, 6 апреля, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Двое наводчиков, передававших координаты артиллеристам ВСУ, были задержаны в Пологовском районе Запорожской области, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов.

Victor Задержание

Он отметил, что указанные лица содействовали украинским силам в нанесении ударов по позициям российских войск и объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах, которые находятся рядом с линией боевого соприкосновения.

Преступников обнаружили в заброшенном доме. В нем также находились средства наблюдения и связи. Злоумышленники передавали информацию украинской стороне за вознаграждение.

Из-за их деятельности пострадали люди и были повреждены или разрушены здания. Пойманным преступникам грозят длительные сроки тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта стало известно, что в Запорожской области задержали жителя города Токмак, которого заподозрили в содействии террористической деятельности. По информации следствия, мужчина по просьбе своего знакомого собрал и передал ему компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Злоумышленники хотели использовать бомбу для нападения на блок-пост российских войск.