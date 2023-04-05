США продолжили обсуждать со Starlink условия предоставления услуг связи для Украины

Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Условия предоставления услуг спутниковой связи для Украины продолжают обсуждать власти США с американской компанией Starlink предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Об этом 5 апреля заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга.

Пользовательский терминал Starlink с «тарелкой» Tim Reckmann

«Мы продолжаем разговаривать и взаимодействовать со Starlink над услугами, которые предоставляются Украине», — уточнила Сингх.

Представитель Пентагона отметила, что Starlink продолжает предоставлять услуги связи Киеву, но существуют и возможности получения услуг от альтернативных поставщиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что многие терминалы спутниковой связи Starlink, включая военные, перестали работать на территории Украины. На обращение в техподдержку владельцы получали сообщение, что в их действиях есть признаки мошенничества.

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