Вашингтон, 5 апреля, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Вашингтон предполагает поставить Украине танки Abrams до конца текущего года. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на встрече с журналистами.

U.S. Marine Corps Танк M1 Abrams

При этом она отметила, что обучение украинских танкистов на Abrams ещё не началось.

«Обучение не началось… наша цель поставить их Украине до конца года», — сообщила Сингх.

Как сообщалось ранее, министерство обороны США намерено передать Украине 31 танк Abrams. Кроме того, 5 апреля Пентагон опубликовал список вооружений, которые будут переданы ВСУ в рамках очередного пакета военной помощи. Их стоимость оценивается в $2,6 млрд. В перечень не были включены бронетехника, авиатехника и артиллерия.