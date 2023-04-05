Брянск, 5 апреля, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Пилот упавшего в Брянской области украинского легкомоторного самолёта был с оружием, у него обнаружили автомат и магазины к нему. Об этом 5 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Росгвардии. Он отметил, что в задержании украинского пилота были задействованы все силовые структуры региона. В настоящее время им занимаются сотрудники регионального управления ФСБ.

Константин Михальчевский/РИА Новости Автомат

«Украинский пилот был задержан сотрудниками Росгвардии, совместными усилиями всех силовых структур, представленных в регионе. Он был вооружен. У него был автомат, магазины [к автомату], бронежилет», — сообщил росгвардеец.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Брянской области, неподалёку от населённого пункта Бутовск в Клинцовском районе Брянской области потерпел крушение самолёт, прилетевший с территории Украины.

Пилот попытался скрыться, но был задержан. При допросе он рассказал, что автомат и бронежилет ему дали якобы из соображений безопасности. После падения авиасудна мужчина зарыл его в лесу, чтобы в случае чего его не подстрелили свои же, приняв за российского военнослужащего, когда он будет пытаться переходить границу